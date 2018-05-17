



Поліцейські Буковини провели бесіди про безпеку серед школярів - 17.05.2018 09:08

Основною метою проведення таких лекцій є безпека дорожнього руху та недопущення вчинення адміністративних правопорушень.



16 травня поліцейські секторів груп реагування патрульної поліції провели навчально-профілактичні бесіди з учнями навчальних закладів Чернівецької області. Зокрема такі заходи пройшли у школі-інтернат міста Вашківців Вижницького району, у навчальних закладах села Комарів Кельменецького району та міста Герца.

Головний акцент у цих профілактичних лекціях здійснюється на молодіжному середовищі, вихованні законослухняних учасників дорожнього руху і попередженні дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Звернули особливу увага на обов’язкове використання світловідбиваючих елементів на портфеликах, рюкзаках, одязі дітей, що практикується у навчальних закладах.

Уроки безпеки дорожнього руху поліцейські провели у формі бесід, питань і відповідей. Діти продемонстрували правоохоронцям своє розуміння важливості питання, яке ніколи не втратить своєї актуальності.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини