В Чернівцях водій насмерть збив мотоцикліста- 16.05.2018 16:24
Поліція з’ясовує всі обставини жахливої автопригоди. Слідчі вже звернулися з клопотанням до суду про призначення ряду експертиз.
Увечері, 15 травня, по вулиці Лесина в обласному центрі автомобіль «Опель Віваро» зіткнувся з мотоциклом іноземного виробництва.
Внаслідок ДТП 29-річний мотоцикліст від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Медичне освідчення показало, що водій автівки був тверезий.
Відкрите кримінальне провадження, за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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