



Эксперты подтвердили применение хлора в феврале в Сирии - 16.05.2018 16:14

В феврале 2018 в сирийской провинции Идлиб использовался хлор во время химической атаки. С таким заявлением выступили эксперты Организации по запрету химического оружия в отчете, обнародованном в среду, 16 мая.

В то же время отмечается, что расследование химической атаки в городе Дума все еще не завершено.

С большой долей вероятности специалисты утверждают, что в городе Серакиб, в провинции Идлиб, также мог быть применен хлор.

Расследование эксперты ОЗХО вели на месте, где были обнаружены два цилиндра. Ранее в этих цилиндрах находился хлор, что позволило специалистам предположить, что после механического удара из них распространился ядовитый газ.

Как стало известно, в северо-западной части Сирии 4 февраля 2018 года на территории, подконтрольной сирийской оппозиции, применялись боевые ядовитые вещества. Пострадавших в результате данной химической атаки насчитывается по меньшей мере 11 человек. У пострадавших возникли серьезные проблемы с дыхательными путями. В сирийской гуманитарной организации "Белые шлемы" утверждали, что в химической атаке применялся хлор. Оппозиция и общественные активисты возлагают вину на использование химического оружия на проправительственные силы, подконтрольные президенту Башару Асаду. В то же время, офицальный Дамаск любые обвинения отрицает. Посообщениям властей, они еще в 2014 году передали весь свой химарсенал Организации по запрету химического оружия.

По химической атаке с использованием ядовитого газа, которая имело место в апреле 2018 года в городе Дума, ОЗХО пока еще не готовы озвучить итоги. Расследование по данной ситуации продолжается.

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