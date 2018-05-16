



Подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 19 05 2018 - 16.05.2018 12:31

Главное событие королевской семьи в Великобритании состоится уже в ближайшие выходные. В субботу, 19 мая, состоится свадьба принца Гарри и его избранницы Меган Маркл.

Церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Лондоне, начало - в 12:00 по местному времени (в 14:00 по Киеву), и сама служба продлится в течение часа. После молодожены отправятся на прогулку по окрестностям Виндзорского замка, которая продлится 25 минут. Свадьбу в прямой трансляции будут показывать многочисленные телеканалы.

После королева Елизавета ІІ организует в Георгиевском дворце Виндзорского замка первый прием по случаю свадьбы внука, на который приглашены 600 гостей. Мероприятие пройдет с 13:30 до 16:00. На втором приеме, который начнется в 19:00 в резиденции Фрогмор-хаус, соберутся уже 200 самых близких для новобрачных гостей. Завершится этот прием праздничным фейерверком. К слову, чтобы избежать накладок из-за такого количества гостей, всех попросили заранее - в 9:30 уже занять свои места. Членам королевской семьи позволительно прибыть позднее - за 15 минут до начала церемонии на место начнуть прибывать самые близкие. Последней, прямо перед выходом невесты, прибудет королева Елизавета ІІ.

Часовня святого Георгия в Виндзоре

Все желающие могут приобщиться к церемонии бракосочетания принца Гарри, однако, стоит быть готовым к массе неудобств. Во-первых, в день свадьбы до 6:00 следующего дня будутперекрыты все дороги в Виндзор и из него. Поскольку желающих разделить счастье будущих супругов будет достаточно много, поезда будут пускать в течение всей ночи на 19 мая и раннего утра. Также людей ожидают тщательные досмотры, как в аэропорту.

Шафером принца Гарри станет его брат принц Уильям, который приедет с ним в часовню за 45 минут до начала церемоними. Что до подружек невесты, то Меган Маркл решила никого не обидеть, так как подруг у нее много, и выделила каждой особую роль. В машине до церкви ее сопроводит мама Дориа Редлан. До сих пор неизвестно, будет ли вести Меган к алтарю ее отец Томас Маркл.

Меган Маркл с матерью

"Детские" обязанности на свадьбе будут выполнять принц Джордж и принцесса Шарлотта, старшие дети принца Уильяма и Кетрин Миддлтон. Также Меган очень бы хотела задействовать дочь своей подруги Джессики Малруни в качестве flower girl.

Меган с подругой - стилистом Джессикой Малруни

До сих пор неизвестно, какой дизайн получит свадебное платье для будущей супруги принца Гарри. Вероятней всего, для свадебной церемонии это будет платье от модного дома Ralph & Russo стоимостью около 135 тысяч долларов. Также в день свадьбы Меган сменит еще один наряд.

Помолвочное платье Меган от Ralph & Russo

Что касается финансовой составляющей, основные расходы свадьбы обязалась оплатить королевская семья, как это было со свадьбой принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, герцогов Кембриджских. В такие аспекты входят проведение церковной службы, оплата музыки, цветов, декора и приема. Платье невесты, по некоторым данным, также оплатила семья жениха. В общей сложности, королевская свадьба оценивается в 32 миллиона фунтов стерлингов, из которых на безопасность выделено 6 миллионов фунтов.

В числе почетных гостей, безусловно - королева Елизавета II с супругом принцем Филиппом, сыном принцем Чарльзом и его супругой Камиллой Паркер, а также герцоги Кембриджские - принц Уильям и Кетрин Миддлтон. Таке приглашены брат и две сестры погибшей матери принца Гарри принцессы Дианы Спенсер. Среди знаменитостей, которые также были приглашены на королевскую свадьбу - сэр Элтон Джон, теннисистка Серена Уильямс, подргуа невесты актриса Приянка Чопра, а также коллеги Меган по сериалу "Форс-мажоры".

Ведущий состав сериала "Форс-мажоры"

В меню на первом свадебном приеме числятся сырные канапе и сладости, все приготовят под руководством шеф-повара королевской семьи Марка Фланагана в Виндзорском замке. Свадебный торт изготовит владелица лондонской пекарни Violet Cakes Клэр Птак. Это будет лимонный торт с масляным кремом, декорированный свежими цветами.

Музкальное сопровождение будет классическим - в исполнении оркестра под руководством дирижера Джеймса Вивиана. Свадебным фотографом был выбран Алекси Любомирски, который проводил обручальный фотосет для пары.

Платиновая Буковина

Всі новини