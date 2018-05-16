



В Антарктиде зафиксирован сигнал потенциального НЛО - 16.05.2018 11:21

Спутники Земли поймали необыйчный гравитационный импульс, источником которой оказалась территория в Восточной Антарктиде, а именно - в Земле Уилкса.

Данной новостью поделились ученые из Университета Огайо. По словам ученых, на указанной территории может располагаться кратер с гигантским металлическим объектом внутри, расположенном в самом центре. Размеры данного объекта, судя по импульсу, могут составлять 300 километров в ширину и 848 метров в глубину.

Данная информация не оставила без внимания сторонников теории заговора и уфологов. Они полагают, что источником сигнала является не что иное, как корабль инопланетных цивилизаций, который довольно давно потерпел крушение в Антарктиде.

Кроме того, есть и другая версия происхождения гравитационного импульса - его может испускать специальное устройство, которое инопланетяне якобы специально оставили в необитаемой зоне Земли, чтобы осуществлять наблюдения на нашей планете.

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