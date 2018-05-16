



В июле 2018 года ожидается уникальное лунное затмение - 16.05.2018 10:20

Уникальное астрономическое явление, которое не происходило в ближайшие сто лет, жители Земли могут увидеть будущим летом. Так, в июле нынешнего года ожидается уникальное лунное затмение, длительность которого составит 1 час 43 минуты.

Ученые отмечают, что такое затмение не повторится в ближайшие как минимум десять лет.

Наилучшие условия для наблюдений будут в Восточной Европе, а также в юго-восточных регионах России. Главной особенностью лунного затмения является именно его продолжительность - общая длительность явления составит порядка 4 часов, тогда как активная фаза затмения будет длиться 1 час 43 минуты. Само затмение произойджет ночью 27 июня, и его пик придется на 23:22 по киевскому времени.

Стоит отметить, что наблюдать за лунным затмением смогут жители Восточной Европы, в том числе и украинцы, а также жители Африки, Индии, Ближней Азии и Австралии. Затмение будет видимым и из других точек планеты, однако, не настолько хорошо. Кроме того, на Камчатке и Чукотке, а также в Северной Америке его наблюдать будет практически невозможно.

Согласно заявлениям астрономов, Луна будет проходить в тени Земли, что и объясняет такую продолжительность являения. Затмение Луны произойдет, потому как Луна будет находиться позади Земли и Солнца.

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