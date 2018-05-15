



Почему люди не любят звучание своего голоса - 15.05.2018 17:48

Наверное, каждый из нас удивлялся тому, насколько странно собственный голос звучит в записи. Как утверждают ученые, восприятие своего голоса со стороны - вовсе не одно и то же, как восприятие голоса, когда вы говорите.

Как заявил директор Центра слуховых наук при Медицинской школе Университета Пенсильвании доктор Эль Коэн, в записи на аудионосителях наша речь извучит так, как она есть на самом деле, это мы воспринимаем ее без записи совершенно иначе.

Отличия в восприятии возникают из-за трех маленьких слуховых косточек в среднем ухе. Это молоточек, наковальня и стремечко, которые передают из внешнего уха во внутреннее звуковые колебания, усиливая их. Шум из внутреннего уха попадает в улитку, где трансформируется в электрический сигнал и передается клеткам мозга. Иными словами, прежде чем вы осознаете, что слышите, звук преодолевает очень сложный путь и обработку. Мозг проделывает сложную работу, чтобы отфильтровать и интерпретировать звук. Способность обрабатывать акустическую информацию с помощью вибрации слуховых косточек носит название костной проводимости уха, тогда как обработка звуковых волн во внешнем слуховом проходе называется воздушной проходимостью. Когда мы произносим речь вслух, восприятие мозгом звука голоса осуществляется путем обоих типов обработки информации.

Кроме того, поскольку речевой и слуховой аппараты располагаются близко, собственный голос звучит громче, что дает более интенсивную вибрацию косточек. Акустические данные "перемешиваются" между собой, из-за чего мозг заставляет нас искажать собственный голос. По факту, мы слышим себя ниже, чем на самом деле, и поэтому в записи собственный голос может звучать слишком тонко и пискляво.

Докитор Коэн провел параллель с зеркалом. По аналогии, если не смотреться в зеркало и не знать ничего о своей внешности, то спустя увиденное в зеркале может повергнуть вас в настоящий шок. Практически то же самое происходит, когда вы слышите себя.

Неудовлетворенность собственным голосом и отрицательная реакция на запись возникает потому, что мы расстраиваемся, ведь знаем себя, как выяснилось, не настолько хорошо. При этом, повлиять на ситуацию вполне можно - если человек произносит слова в микрофон и слышит свой голос через наушник, как в студии звукозаписи или на радио, он может менять тембр по мере возможности, как ему нравится. Человек может менять скорость речи, добавлять или избавляться от акцента, менять тональность речи. Единственное, на что человек не может повлиять - это ритм речи, который отвечает за ее мелодичность. Манипулировать им крайне сложно, ведь он зависит от воспитания человека и среды, в которой он вырос.

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