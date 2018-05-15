В Донецке боевики стягивают танки

- 15.05.2018 16:24
В Донецке боевики стягивают танки

На Донбассе боевики формирования "ДНР" продолжают осуществлять обстрелы из различных видов вооружения позиции украинских военных, а также жилые районы. Это ведет к обострению конфликта в регионе.

Местные жители в социальных сетях оставляют сообщения о том, что 15 мая террористы перевозили тяжелую боевую технику по центральной улице Донецка. Пользователи отмечают, что танки снова возвращаются на позиции. По сообщениям, в центре Донецка танков стало больше, чем привозили на парад к 9 мая. Люди отмечают, что военные действия по длительности можно сравнить со Второй мировой войной, и жалуются, что сил терпеть это уже практически не осталось.

Как отмечают в штабе операции Объединенных сил, за последние сутки российско-террористические войска 42 раза нарушали режим прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет. Со стороны противника отмечается один убитый и 3 раненных.

 

При обстрелах на Луганском направлении боевики применяли орудия 152 мм калибра, обстреливая населенный пункт Лоскутовка Попаснянского района. Обстрел проходил в ночное время, и противники повредили дома местных жителей, газопровод, приусадебные участки.

 

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Ключові слова: техника донбасс, донецк обстрелы, ситуация в оос 15 05 2018

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