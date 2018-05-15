На Буковині знайшли вибухівку та артзнаряд

- 15.05.2018 15:43
На Буковині знайшли вибухівку та артзнаряд

За зберігання вибухонебезпечних предметів порушнику загрожує кримінальна відповідальність.

14 травня в одному із будинків міста Кіцмань поліцейські вилучили корпус від протитанкової гранати РКГ-3 та артилерійский снаряд 30 калібру.

В ході проведення перевірки правоохоронці встановили, що знайдені вибухонебезпечні предмети належать одному із мешканців вказаного будинку. У помешканні якого поліцейські виявили та вилучили ударно-спусковий механізм до протитанкової гранати РКГ-3 та два набої калібру 5.45 міліметрів.

Правоохоронцям порушник пояснив, що вибухонебезпечні предмети він привіз із зони проведення операції об’єднаних сил, що на сході України та зберігав для власної колекції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: незаконне зберігання боєприпасів, буковина поліція

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