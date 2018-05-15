



Перечень самых необычных отельных услуг - 15.05.2018 14:48

Отели по всему миру отличаются не только количеством звезд, но и предлагаемыми услугами. Причем, в некоторых гостиницах услуги могут быть несколько странными. Прелагаем ниже ознакомитья с самыми необычными услугами в разных отелях мира.

К примеру, в Бельгии, в отеле Charleroi Airport, за отдельную плату в размере 3,5 евро одинокие постояльцы могут получить отличного собеседника. За сравнительно небольшие деньги гостям предлагают напрокат рыбку в аквариуме, которая будет долго слушать вас, не перебивая и не вмешиваясь в разговор.

В США в сети гостиниц Aloft работает робот-разносчик туалетной бумаги. Так что если в вашем номере внезапно закончится туалетная бумага, робот войдет в номер и пополнит запасы.

Мелкие кражи косметики из отелей не запрещены в отелях Malmaison в Великобритании. Дело в том, что на некоторых товарах имеется пометка "Упакуй меня и возьми домой". В ванных комнатах даже есть средство, на этикетке которого написано, что это "Лучший шампунь, который ты когда-либо украл".

В The Benjamin Hotel на Манхэттене желающим быстро уснуть предлагаются услуги специального сотрудника. Этот человек поможет выбрать наилучшую подушку для сна либо, что еще интересней, прочитает сказку на ночь.

Среди других необычных услуг, предлагаемых в отеле, которые немного уступают оригинальностью - подбор полотенца под цвет макияжа, интерактивное зеркало в номере, вызов лифта до выхода из номера, а также заказ пиццы ночью, когда доставка не работает.

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