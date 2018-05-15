



В МВФ озвучили основные требования для роста экономики Украины - 15.05.2018 14:28

Представитель Международного валютного фонда озвучили, какие реформы нужны Украине для экономического развития и роста.

С таким заявлением ознакомил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В перечне необходимых Украине реформ Люнгман назвал меры по реструктуризации национального регулятора, реформы пенсионного обеспечения, очистку финансового сектора, приватизацию, борьбу с коррупцией, реформу в сфере энергетики, открытие рынка земли, перенастройку системы управления госфинансами и налоговой администрацией.

Постоянный представитель МВФ в Украине отметил, что для сохранения и гарантии основательного экономического роста, как показывают масштабные экономические исследования, крайне важны крепки и эффективные правительственные институты. Государства, зрелые институционно, имеют более высокие показатели экономического развития. Люнгман также отметил, что эксперты пока что не пришли к единому мнению, ведут ли мощные институты к экономическому росту, либо они укрепляются сами благодаря стойкому развитию экономики.

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