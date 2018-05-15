В МВФ озвучили основные требования для роста экономики Украины- 15.05.2018 14:28
Представитель Международного валютного фонда озвучили, какие реформы нужны Украине для экономического развития и роста.
С таким заявлением ознакомил постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман.
В перечне необходимых Украине реформ Люнгман назвал меры по реструктуризации национального регулятора, реформы пенсионного обеспечения, очистку финансового сектора, приватизацию, борьбу с коррупцией, реформу в сфере энергетики, открытие рынка земли, перенастройку системы управления госфинансами и налоговой администрацией.
Постоянный представитель МВФ в Украине отметил, что для сохранения и гарантии основательного экономического роста, как показывают масштабные экономические исследования, крайне важны крепки и эффективные правительственные институты. Государства, зрелые институционно, имеют более высокие показатели экономического развития. Люнгман также отметил, что эксперты пока что не пришли к единому мнению, ведут ли мощные институты к экономическому росту, либо они укрепляются сами благодаря стойкому развитию экономики.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 16.05.2018 09:46
- 16.05.2018 09:30
- 16.05.2018 09:24
- 15.05.2018 17:48
- 15.05.2018 16:51
- 15.05.2018 16:24
- 15.05.2018 15:53
- 15.05.2018 15:43
- 15.05.2018 15:31
- 15.05.2018 15:03