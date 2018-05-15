



День уличной музыки 2018 в Черновцах - программа - 15.05.2018 12:47

В Черновцах следующий день уличной музыки будет 5-м по счету, юибилейным, в котором примет участие порядка 500 исполнителей. Музыкантов и групп из Черновицкой области и самих Черновцов заявлено 110. Также на празднике уличной музыки ожидается масса гостей из других городов Украины.

День уличной музыки в Черновцах запланирован на 19 мая 2018 года. Профессиональные и аматорские выступления артисты продемонстрируют в течение дня с 12:00 до 22:00 на различных сценах. Также с 23:00 до 8:00 будкет работать ночная сцена.

Организаторы Дня уличной музыки 2018 в Черновцах отмечают, что время и место выступления артистов, а также полный список заявленных выступающих заранее не будут оглашать. Это необходимо, чтобы избежать столпотворений и способствовать равномерному распределению по всем локациям слушателей.

Так, в рамках Дня уличной музыки 2018 в Черновцах будет работать 5 дневных сцен, одна ночная сцена, одна подвижная сцена и одна интерактивная локация. Главными локациями будут дворик Ратуши, ступени Ратуши, улица Ольги Кобылянской, театральная площадь, а также локация на городском пляже на берегу Прута.

Предлагаем ознакомиться с программой дня уличной музыки 2018 в Черновцах.

12:00 - на Центральной площади, на ступенях Ратуши состоится торжественное открытие праздника.

с 13:00 до 22:00 здесь же, на ступенях Ратуши, будет действовать фолк-сцена, с музыкой польского, украинского, румынского фольклора, а также словянского этноса.

С 13:00 до 22:00 в дворике Ратуши будет работать сцена классической музыки.

С 13:00 до 22:00 на улице Кобылянской возле "Панской гуральни" будет действовать акустическая сцена, с исполнителями в жарнах фолк, регги, рок, акустическая музыка.

С 13:00 до 22:00 также на улице Кобылянской рядолм с Целановским литературным центром будет действовать основная сцена, где прозвучит инди, рок, джаз, фанк, поп-рок.

С 13:00 до 22:00 на Театральной площади будет работать молодежная сцена, с музыкой в стиле хип-хоп, рэп, а также с уличными танцами

Музыкальный троллейбус, который выступит в роли подвижной сцены, будет курсировать с 13:00 до 22:00 по маршруту от Южно-Окружной через Депот, улицу Комарова, ТЦ ФОрмаркет, отель Буковина, резиденцию митрополитов (ЧНУ), Гравитон, Дрожзавод к ТЦ Ашан на Хотинской.

С 23:00 до 8:00 на центральном городском пляже на локации Маяк на Пруту будет действовать ночная сцена, где можно услышать электронную музыку.

С 23:00 до 21:00 на улице Кобылянской рядом с ЗАГСом будет действовать интерактивная сцена для детей, с ксилофоном и музыкальным ковриком-пианино.

Также на Центральной площади и на улице Ольги Кобылянской будут работать яркарки хенд-мейда.

Платиновая Буковина, Черновцы

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