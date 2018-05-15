



Взрыв в Садгоре - демонтировали трубу котельной - 15.05.2018 10:34

В Черновцах в Садгоре, в районе спиртзавода в понедельник произошел взрыв. В городе очень быстро распространились слухи о происшествии.

Стоит отметить, что с помощью взрыва, который контролировался специальными службами, специалисты демонтировали старую трубу котельной длиной 50 метров.

Суматоху среди местного населения вызвал тот факт, что не все жители Садгоры были в курсе, что взрыв был контролируемым и выполнялся с целью демонтажа. Во время проведения пиротехнических работ по демонтажу на месте дежурили сотрудники полиции и спасатели ГСЧС.



Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что на месте проведения демонтажа ответственные за эту работу обеспечили безопасность, однако, провели недостаточную работу по оповещению местного населения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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