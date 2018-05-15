



В Черновцах началась забастовка перевозчиков 15 05 2018 - 15.05.2018 09:21

15 мая в Черновцах началась объявленная забастовка перевозчиков. Так, сегодня движение всех маршруток в городе было остановлено. По заявлениям самих перевозчиков, они погрязли в долгах, потому никаких санкций от городского совета уже не боятся.

Частные перевозчики отмечают, что 4 гривны за проезд - это необоснованный тариф, которого не достаточно для нормальной работы. К слову, сегодня также запланировано заседание исполкома, на котором будет подниматься вопрос тарифа на пассажирские перевозки в Черновцах.

По словам представителей Черновицкого троллейбусного управления, из-за забастовки маршрутчиков было решено увеличить количество машин ЧТУ на маршрутах. Однако, вряд ли троллейбусов будет существенно больше, так как в ЧТУ не хватает водителей. В целом, сегодня планировалось выпустить 60 троллейбусов.

Сообщается также, что троллейбус №11 изменил маршрут, и сегодня движется из Садгоры от магазина Космо до дрожзавода, чтобы перевезти как можно больше пассажиров.

Многие черновчане были готовы к забастовке перевозчиков и отсутствию маршруток, потому на остановках пассажиров не так много. Долго ждать тарнсопрта не приходится, так как троллейбусы стали ходить чаще, и остановки они делают также там, где останавливаются маршрутки. Многие учащиеся и студенты сегодня вышли из дому пораньше, чтобы пешком добраться до вузов и школ.

Платиновая Буковина, Черновцы

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