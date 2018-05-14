



В Черновцах проведут концерт памяти Ивасюка 15 05 2018 - 14.05.2018 16:59

Концерт памяти Владимира Ивасюка состоится в Черновцах 15 мая. Мероприятие в честь выдающегося буковинского композитора, поэта и исполнителя, пройдет в Летнем театре парка имени Т.Шевченко. Начало концерта - в 19:00. Вход - свободный.

Данный концерт проходит в рамках 30-летия фестиваля "Червона рута", который проводится с целью открытия новой вехи в развитии современной украинской музыки.

На концерте памяти Ивасюка будут звучать песни побелителей фестиваля "Червона рута" под аккомпанемент симфонического оркестра Украинского радио (дирижер Владимир Шейко). Также на сцене выступит киевский джаз-бенд, а также камерный академический хор "Черновцы".

Совместное украинско-британское предпритие "Комора" обеспечит качественный звук для шоу.

Для гостей концерта прозвучат песни Ивасюка в оригинальном и масштабном звучании. В новаторской обработке музыканта Романа Мельника произведения композитора откроются по-новому в необычном симфоническом звучании.

Платиновая Буковина, Черновцы

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