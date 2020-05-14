В Польше в ДТП попал автобус с украинцами- 14.05.2018 15:32
В Польше, в Лодзинском воеводстве, произошла авария с пассажирским автобусом. Отмечается, что большую часть пассажиров автобуса составляли граждане Украины.
Авария произошла вечером воскресенья, 13 мая, на 353 километре трассы А2, на участке между развязками городов Згеж и Стрыкув. Автобус съехал в полосу зеленых насаждений, попал в овраг и перевернулся на бок.
Как стало известно, в автобусе, который направлялся из Щецина в Черновцы, путешествовало 28 человек. В местной полиции отметили, что все пассажиры были иностранцами, и в большинстве своем - это украинцы.
Причины происшествия в настоящее время неизвестны. Как отмечается, пассажиры смогли самостоятельно выбраться из перевернувшегося автобуса. Пострадал один человек, необходимую медицинскую помощь которому оказали на месте происшествия.
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