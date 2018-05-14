На Кіцманщині затримали викрадача квадроцикла

- 14.05.2018 14:56
На Кіцманщині затримали викрадача квадроцикла

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєння злочину йому доведеться відповідати на лаві підсудних.

14 травня до Кіцманського відділу поліції звернувся 34-річний житель села Чортория. Чоловік повідомив, що невідома особа угнала його квадроцикл.

На місці події поліцейські з’ясували, що того вечора потерпілий на транспортному засобі приїхав до місцевого будинку культури. Після чого заявник пішов відпочивати. Повернувшись через деякий час, чоловік не виявив свого квадроцикла.

Завдяки небайдужим громадянам та поліцейським Кіцманського відділу поліції зловмисника вдалося викрити. Ним виявився 28-річний односельчанин потерпілого.

Порушник притягувався як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної відповідальності за крадіжку, грабіж та розбій. Угнаний транспортний засіб слідчі вилучили у порушника.

Відкрите кримінальне провадження, за статтею 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжка квадроцикла буковина, поліція чернівецька область

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