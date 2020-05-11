На Буковині затримано крадія з-за кордону- 11.05.2018 12:54
Зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки як на території України так і на території своєї країни.
10 травня до Сокирянського відділення поліції звернувся 50-річний житель районного центру. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала з будинку гроші у сумі 400 доларів США та 7 тисяч гривень.
На місці події поліцейські з’ясували, що крадій потрапив до будинку шляхом розбиття вікна, коли власники помешкання знаходилися на роботі. Викравши гроші з барсетки, зловмисник втік.
Поліцейські провели комплекс першопочаткових заходів спрямованих на пошуки крадія. За декілька годин після крадіжки поліцейські Сокирянського відділення поліції по «гарячим слідам» затримали зловмисника. Ним виявився 34-річний громадянин сусідньої держави.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Крадія затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.
Поліцейські перевіряють порушника на причетність до скоєння інших злочинів на території області. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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