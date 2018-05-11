Развитие туризма приближает мир к глобальному потеплению

- 11.05.2018 12:50
Развитие туризма приближает мир к глобальному потеплению

Ученые утверждают, что развитие туризма усиливает парниковый эффект и ускоряет процессы глобального потепления. Такие выводы были озвучены по результатам исследований, в рамках которых были измерены объемы парниковых газов, выбрасываемых в результате туристической деятельности. Были получены данные в 160 странах.

Специалисты пришли к выводу, что от общего количества антропогенных выбросов парниковых газов туристическая деятельность обеспечивает 8%, что примерно равно 4,5 гигатоннам эквивалента СО2.

Исследование проводила международная группа ученых из Австралии, Китая и Индонезии. Ранее рассматривалось, что туристическая отрасль вносит свой "вклад" в глобальное потепление в размере 5% от мировых объемов выбросов парниковых газов. Изменения показателей могут быть связаны и с развитием туризма, и с изменением методики оценки.

Выхлопные газы дальнемагистральных лайнеров обеспечивают наибольшую часть загрязнений от туристической сферы деятельности. Кроме того, атмосферу загрязняют также парниковые газы от перевозки различных товаров, продуктов, энергоносителей, предназначенных для ресторанов и отелей, а также других объектов туристической инфраструктуры. Путешествия из США и обратно дают наибольший выброс парниковых газов. Так, к примерну, 2,7% от глобальной эмиссии предполагает движение по обе стороны границ с Канадой и Мексикой.

Ученые отмечают, что благосостояние напрямую связано с объемами парниковых газов. Если доход одного домохозяйства превышает 40 тысяч долларов в год, то примерно на 13% увеличиваются выбросы парниковых газов с каждыми 10% увеличения доходов. Отсюда логичный вывод - чем больше люди зарабатывают, тем больше путешествуют. В то же время, меры по улучшению экологии и "зеленые" технологии не успевают за ростом благосостояния населения. Государства продолжают вкладывать в развитие туристической отрасли, тогда как технологии, направленные на снижение вреда от деятельности человека и загрязнения окружающей среды развиваются куда как медленнее.

Эффекты глобального потепления, по словам ученых, первыми ощутят популярные островные курорты. Сокращать эмиссию у них не получится. Дело в том, что чем больше туристов, тем больше расход топлива, энергии, товаров и продуктов питания. Отсюда и увеличение выбросов в атмосферу парниковых газов. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: туризм и экология, загрязнение природы от туризма. парниковый эффект, туризм вред

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