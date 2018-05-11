Украина рассчитывает на транш МВФ в июне

- 11.05.2018 10:03
Украина рассчитывает на транш МВФ в июне

Согласно предположениям украинского правительства, Международный валютный фонд предоставит очередной транш Украине в первом полугодии 2018 года. Об этом рассказал Александр Данилюк, глава Министерства финансов Украины.

По словам министра, для получения очередного транша Украина делает все возможное. Предположительно, транш будет выделен в июне, и размер его составит 1,9 миллиардов долларов.

Транш будет предоставлен после того, как Украина выполнит все необходимые для пересмотра программы условия меморандума.

Данилюк подчеркнул, что Украина интенсивно участвует в процессе переговоров с МВФ по газовым вопросам, и в ближайшее время по данному вопросу ожидается принятие решения. Все стороны планируют в мае согласовать в Верховной раде проект закона об Антикоррупционном суде. Предпринимаются все усилия для того, чтобы в июле был предоставлен транш МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: транши мвф для украины, украина мвф сотрудничество

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На трассе М-19 в Черновицкой области - затор В Черновицкой области на железнодорожном переезде на трассе М-19 на ж/д переезде между населенными пунктами
- 11.05.2018 17:35
Школяр з Чернівців вигадав власне викрадення Під час перевірки інформації та спілкування з хлопчиком, інспектори ювенальної превенції ГУНП
- 11.05.2018 17:22
Злочинець в Чернівцях збував крадене просто на вулиці Викрадене майно крадій продавав на вулиці пересічним громадянам. За скоєння злочину йому доведеться відповідати згідно чинного законодавства України
- 11.05.2018 17:15
После единственного свидания американка попала в суд за домогательства 8 мая американку из Финикса Жаклин Идес арестовали по весьма серьезным обвинениям. Ей вменяют домогательства
- 11.05.2018 16:36
Бой Ломаченко - Линарес 13 05 2018 В ночь на воскресенье, 13 мая, на спортивной арене Мэдиссон-сквер-гарден в США состоится поединок чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе
- 11.05.2018 15:43
В Черновцах неизвестные пытались похитить ребенка Неизвестные лица в Черновцах предприняли попытку украсть ребенка. О попытке похищения 12-летнего школьника, возвращавшегося домой после учебы, рассказала
- 11.05.2018 15:00
На борту сухогруза Atlantic Harmony погибли двое украинцев У берегов Африки на сухогрузе Atlantic Harmony, который принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга
- 11.05.2018 14:20
Евровидение 2018: порядок выступлений в финале 12 05 2018 Позади два полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2018 в Лиссабоне, и стали известны все участники финального
- 11.05.2018 14:20
На Буковині затримано крадія з-за кордону Зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки як на території України так і на території
- 11.05.2018 12:54
Развитие туризма приближает мир к глобальному потеплению Ученые утверждают, что развитие туризма усиливает парниковый эффект и ускоряет процессы глобального потепления
- 11.05.2018 12:50

Всі новини