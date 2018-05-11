



Украина рассчитывает на транш МВФ в июне - 11.05.2018 10:03

Согласно предположениям украинского правительства, Международный валютный фонд предоставит очередной транш Украине в первом полугодии 2018 года. Об этом рассказал Александр Данилюк, глава Министерства финансов Украины.

По словам министра, для получения очередного транша Украина делает все возможное. Предположительно, транш будет выделен в июне, и размер его составит 1,9 миллиардов долларов.

Транш будет предоставлен после того, как Украина выполнит все необходимые для пересмотра программы условия меморандума.

Данилюк подчеркнул, что Украина интенсивно участвует в процессе переговоров с МВФ по газовым вопросам, и в ближайшее время по данному вопросу ожидается принятие решения. Все стороны планируют в мае согласовать в Верховной раде проект закона об Антикоррупционном суде. Предпринимаются все усилия для того, чтобы в июле был предоставлен транш МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов.

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