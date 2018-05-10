Телефонні шахраї використовують нові схеми на Буковині

- 10.05.2018 16:34
Телефонні шахраї використовують нові схеми на Буковині

Упродовж лише одного дня зловмисники видурили у буковинців 31 тисячу гривень. Поліція докладає усіх зусиль у пошуку зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

8 травня до Чернівецького відділу поліції звернувся 42-річний житель села Хрещатик Заставнівського району. Чоловік повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 19 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що того дня потерпілому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та запропонував придбати зі знижкою талони на дизельне паливо. Заявника дана пропозиція зацікавила і він погодився.

В подальшому аферист сказав чоловіку піти на одну із заправочних станцій міста, щоб отримати талони на паливо. Коли потерпілий вже знаходився на АЗС, то шахрай повідомив, щоб чоловік залишив гроші у касира. Заявник так і зробив. Потім зловмисник прийшов і забрав гроші. Після чого потерпілий зрозумів, що його обманули та звернувся за допомогою до поліції.

Того дня, шахраї виманили у чернівчанки 12 тисяч гривень. Аферисти зателефонували до жінки та представилися родичем, який нібито вчинив ДТП. Крім цього зловмисники повідомили, що потрібні гроші для вирішення даної проблеми. В подальшому потерпіла перерахувала 12000 гривень на рахунок шахраїв.

В обох випадках слідчі відкрили кримінальні провадження, передбаченого статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вживають всіх можливих заходів, щоб викрити та затримати зловмисників. Також правоохоронці черговий раз закликають буковинців бути максимально обачними та не довіряти незнайомцям.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: телефонні шахраї чернівці, чернівці поліція

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