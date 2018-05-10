Антициклон несет в Украину похолодание- 10.05.2018 11:50
Существенное похолодание в Украине прогнозируется на ближайшие несколько дней, о чем сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 10 мая в Украине будет преимущественно комфортная температура, которая задержится ненадолго.
Скандинавский антициклон движется в сторону Украины и попадет на территорию страны уже в пятницу, 11 мая. Практически на все регионы распространится влияние антициклона, формирующего массы холодного арктического воздуха. Так, уже в пятницу погода в Украине станет заметно прохладнее.
В большинстве областей Украины температура в пятницу составит порядка +14... +18 градусов. В западных областях будет несколько теплее - здесь воздух прогреется до отметок 20-25 градусов тепла. Ожидается в основном солнечная погода, с низкой вероятностью выпадения осадков.
12 мая для Харьковской, Донецкой и Луганской областей, а также территорий в районе Днепра прогнозируется похолодание на уровне +10... +16 градусов, осадки в виде дождя и усиление ветра. На остальных территориях Украины в субботу ожидается преимущественно сухая и прохладная погода.
Уже в воскресенье, 13 мая, дожди пронесутся практически по всей территории Украины и принесут за собой похолодание. В западных областях местами возможна температура до +20 градусов.
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