Второй полуфинал Евровидения 2018: порядок выступлений

- 10.05.2018 10:04
Второй полуфинал Евровидения 2018: порядок выступлений

Первый полуфинал Евровидения-2018 в Лиссабоне состоялся во вторник, 8 мая, и стали известны 10 участников финала, которых определили зрители и жюри. 

Так, в финале нам предстоит еще раз увидеть выступления представителей Ирландии (Райан О`Шонесси), Албании (Евгент Бушпепа), Болгарии (группа Equinox), Чехии (Николас Йозеф), Израиля (Нетта Барзилай), Финляндии (Саара Аалто), Литвы (Иева Засимаускате), Кипра (Элени Фурейра), Эстонии (Элина Нечаева) и Австрии (Сезар Сэмпсон). Также отметим, что автоматически в финал проходит Португалия, на правах принимающей страны, представитель которой в прошлом году одержал победу в конкурсе, а также представители Италии, Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал конкурса, в рамках которого выступит представитель Украины - певец Melovin. Ниже представляем порядок выступлений артистов второго полуфинала конкурса с композициями.

1 Александр Рыбак из Норвегии с песней «That's How You Write А Song»

2 The Humans из Румынии  с песней «Goodbye» 

3 Саня Илич и Балканика из Сербии с песней «Nova deca» (по-сербски «Новые дети») 

4 Джессика и Дженифер Бренингс песней «Who We Are» 

5  Расмуссен из Дании с песней «Higher Ground»

6 Юлия Самойлова з Россиис песней  «I Won't Break»

7 DoReDoS из Молдавии с песней «My Lucky Day» 

8  Уэйлон из Нидерландов с песней «Outlaw in 'Em» 

9 Джессика Маубой из Австралии с песней «We Got Love»

10 Iriao из Грузии «Sheni Gulistvis (შენი გულისთვის)» (по-грузински «Для тебя»)

11 Gromee & Лукас Майер из Польши с песней «Light Me Up» 

12 Кристабель из Мальты с песней «Taboo» 

13  AWS из Венгрии с песней «Viszlát nyár» (по-венгерски «До свидания, лето»)

14  Лаура Риззотто из Латвии с песней «Funny Girl» 

15 Бенджамин Ингроссо из Швеции с песней «Dance You Off» 

16 Ваня Радованович из Черногории с песней «Inje» (по-черногорски «Иней»)

17 Леа Сирк из Словении с песней «Hvala, ne!» (по-словенски «Спасибо, нет!»)

18 Melovin из Украины с песней «Under the Ladder».

В прямом эфире в Украиен Евровидение 2018 транслируют телеканалы UA: Первый и СТБ. Начало прямого эфира - в 22:00 по киевскому времени. На UA: Первом комментировать шоу будет Тимур Мирошниченко и участница Евровидения-2010 от Украины певица Alyosha. На СТБ комментатором выступит Сергей Притула.

Платиновая Буковина

Ключові слова: евровидение 2018 второй полуфинал 10 05 2018, евровидение 2018 второй полуфинал где смотреть, где смотреть евровидение 2018, украина на евровидение 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах состоится открытие бюста Розы Ауслендер На площади Пресвятой Марии в Черновцах в пятницу, 11 мая, состоится открытие бюста поэтессы черновицкого происхождения Розы
- 10.05.2018 16:44
Телефонні шахраї використовують нові схеми на Буковині Упродовж лише одного дня зловмисники видурили у буковинців 31 тисячу гривень. Поліція докладає усіх зусиль у пошуку зловмисників та
- 10.05.2018 16:34
Ученые раскрыли феномен Пизанской башни Одна из удивительных памяток архитектуры - падающая башня в Пизе, давно интересует ученых. В частности, предметом заинтересованности исследователей
- 10.05.2018 16:14
Винуватці двох аварій на Буковині втекли з місця пригоди Одразу двоє учасників автопригод, що сталися 9-го травня в столиці Буковини, втекли з місця ДТП
- 10.05.2018 15:37
Программа празднования Дня вышиванки в Черновцах 17 05 2018 Всемирный день вышиванки в нынешнем году отмечается 17 мая. В организационном комитете праздника озвучили программу Дня вышиванки 2018 в Черновцах.
- 10.05.2018 15:04
Станции УЗ получили терминалы для оплаты билетов Для оплаты билетов с помощью банковских карт 143 станции Укрзализныци получили платежные терминалы.
- 10.05.2018 14:25
Для расследования крушения МН17 Австралия направит 50 млн долларов Правительство Австралии намерена предоставить в течение четырех лет 50,3 миллионов доллов в качестве поддержки обвинения Нидерландов в адрес
- 10.05.2018 14:08
Пластик обнаружен на дне Марианской впадины В самой глубокой точке Земли - практически на дне Марианской спадины - ученые обнаружили пластиковый мусор. Это является
- 10.05.2018 12:42
Марина Порошенко прибудет на Буковину 11 мая С рабочим визитом в Черновицкую область в пятницу, 11 мая, прибывает супруга президента Украины Марина Порошенко. Об этом информируют
- 10.05.2018 12:05
Антициклон несет в Украину похолодание Существенное похолодание в Украине прогнозируется на ближайшие несколько дней, о чем сообщает синоптик Наталья Диденко.
- 10.05.2018 11:50

Всі новини