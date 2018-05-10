



Второй полуфинал Евровидения 2018: порядок выступлений - 10.05.2018 10:04

Первый полуфинал Евровидения-2018 в Лиссабоне состоялся во вторник, 8 мая, и стали известны 10 участников финала, которых определили зрители и жюри.

Так, в финале нам предстоит еще раз увидеть выступления представителей Ирландии (Райан О`Шонесси), Албании (Евгент Бушпепа), Болгарии (группа Equinox), Чехии (Николас Йозеф), Израиля (Нетта Барзилай), Финляндии (Саара Аалто), Литвы (Иева Засимаускате), Кипра (Элени Фурейра), Эстонии (Элина Нечаева) и Австрии (Сезар Сэмпсон). Также отметим, что автоматически в финал проходит Португалия, на правах принимающей страны, представитель которой в прошлом году одержал победу в конкурсе, а также представители Италии, Великобритании, Германии, Испании и Франции.

Сегодня, 10 мая, состоится второй полуфинал конкурса, в рамках которого выступит представитель Украины - певец Melovin. Ниже представляем порядок выступлений артистов второго полуфинала конкурса с композициями.

1 Александр Рыбак из Норвегии с песней «That's How You Write А Song»

2 The Humans из Румынии с песней «Goodbye»

3 Саня Илич и Балканика из Сербии с песней «Nova deca» (по-сербски «Новые дети»)

4 Джессика и Дженифер Бренингс песней «Who We Are»

5 Расмуссен из Дании с песней «Higher Ground»

6 Юлия Самойлова з Россиис песней «I Won't Break»

7 DoReDoS из Молдавии с песней «My Lucky Day»

8 Уэйлон из Нидерландов с песней «Outlaw in 'Em»

9 Джессика Маубой из Австралии с песней «We Got Love»

10 Iriao из Грузии «Sheni Gulistvis (შენი გულისთვის)» (по-грузински «Для тебя»)

11 Gromee & Лукас Майер из Польши с песней «Light Me Up»

12 Кристабель из Мальты с песней «Taboo»

13 AWS из Венгрии с песней «Viszlát nyár» (по-венгерски «До свидания, лето»)

14 Лаура Риззотто из Латвии с песней «Funny Girl»

15 Бенджамин Ингроссо из Швеции с песней «Dance You Off»

16 Ваня Радованович из Черногории с песней «Inje» (по-черногорски «Иней»)

17 Леа Сирк из Словении с песней «Hvala, ne!» (по-словенски «Спасибо, нет!»)

18 Melovin из Украины с песней «Under the Ladder».

В прямом эфире в Украиен Евровидение 2018 транслируют телеканалы UA: Первый и СТБ. Начало прямого эфира - в 22:00 по киевскому времени. На UA: Первом комментировать шоу будет Тимур Мирошниченко и участница Евровидения-2010 от Украины певица Alyosha. На СТБ комментатором выступит Сергей Притула.

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