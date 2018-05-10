Обострение ситуации на Донбассе 9 05 2018 - один погибший- 10.05.2018 09:39
В течение прошедших суток на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб один украинских боец. Также сообщается о 5 раненных.
В пресс-центре штаба ООС отмечают, что интенсивные бои продолжались на Донбассе 9 мая на всей линии соприкосновения. Район населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Пески оказался наиболее напряженным.
В течение суток террористы 20 раз применяли для обстрелов минометы и артиллерию. В 53 случаях было использовано стрелковое оружие, вооружение бовых машин пехоты и гранатометы.
В районе Крымского за сутки погиб один военнослужащих, в Авдеевке и Волновахе были ранены еще пятеро. На Донецком и Приморском направлениях бои продолаются и сегодня, 10 мая. Украинская разведка сообщает, что потери боевиков только на Авдеевском направлении составили 5 человек убитыми и 7 раненными.
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