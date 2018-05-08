Наркомана викрили саме під час вживання наркотиків

- 08.05.2018 16:14
Наркомана викрили саме під час вживання наркотиків

Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка згорток з амфетаміном. За даним фактом слідчі Шевченківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження.

Під час відпрацювання території Шевченківського району Чернівців увечері 7-го травня, увагу працівників кримінальної поліції привернув автомобіль «Фольксваген Гольф», який стояв біля однієї з багатоповерхівок на Проспекті Незалежності.

Оперативники запідозрили, що водій вживає наркотичні засоби в салоні іномарки. Під час перевірки документів правоохоронці помітили у 36-річного чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Пізніше цей факт підтвердило медичне освідчення. На водія складено протокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Провівши поверхневий огляд правопорушника, поліціянти виявили та вилучили у нього згорток фольги з речовиною білого кольору, зовні схожою на амфетамін. Вилучене направлено на дослідження в Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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