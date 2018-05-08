



Чернівецька поліція долучилась до заходів на честь Дня пам’яті - 08.05.2018 15:29

Заходи відбулися біля пам’ятника Героям Буковинського куреня та на Центральному кладовищі Чернівців.



8-го травня у Чернівцях відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника воякам Буковинського куреня. У заході взяли участь керівники області, міста і силових структур краю, ветерани АТО й представники громадсько-політичних об’єднань. Під час мітингу-реквієму священники помолилися за загиблих. Присутні вшанували пам’ять жертв Другої світової війни хвилиною мовчання.

«Понад 80 мільйонів людей стали жертвами Другої світової війни. Серед них українців – близько 10 мільйонів. Це вражаюча і страшна цифра. Цей біль і горе неможливо забути навіть через стільки років», – зазначив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області Олександр Чубей.

Покладання квітів відбулося цього ж дня і на Центральному кладовищі Чернівців. Громада Буковини поклала квіти і лампадки до могил загиблих Героїв Небесної Сотні та воїнів антитерористичної операції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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