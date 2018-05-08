



В центре Черновцов тройное ДТП 8 05 2018 - 08.05.2018 15:20

В центре Черновцов произошла тройная авария, из-за которой образовалась автомобильная пробка. Движение в районе ДТП осложенно.

В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на мосту на улице Русской, столкнулись три авто - Lada, Volkswagen и Opel.

На место аварии оперативно прибыл полицейский патруль, инспекторы устанавливают причины ДТП.

Предварительно сообщается, что в результате ДТП пострадавших нет.

Как стало известно позднее, перед светофором один автомобиль ожидал разрешающего сигнала, и в него врезались еще два сзади. По имеющимся данным, пострадала женщина - водитель среднего авто. У нее диагностирована травпа позвоночника.

Платиновая Буковина, Черновцы

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