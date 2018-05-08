



Озвучены потери с начала военной агрессии РФ - 08.05.2018 12:17

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, потери Вооруженных сил Украины с начала агрессии РФ составили 3332 человека. Из них боевые потери составили 2394 человека, и 938 - небоевые потери.

Глава Минобороны отметим, что причины небоевых потерь - самые различные. Это могли быть дорожно-транспортные происшествия, нарушения правил безопасности, болезни, а также употребление спиртного. Имели место также случаи суицида.

Военный чиновник также подчеркнул, что 74 украинских воина в настоящее время находятся в плену. При проведении переговоров данным вопросом занимаются соответствующие уполномоченные лица и Служба безопасности Украины. Несмотря на всю проводимую в данном направлении работу, результат не всегда является положительным, так как руководители так называемых подразделений "ДНР" и "ЛНР" отказываются отдавать всех пленных. Самых стойких они не спешат отдавать в первую очередь, пробуя сломать их дух.

В Службе безопасности, отметим, в конце апреля 2018 года были озвучены данные, соргласно которм 24 сотрудника СБУ погибли на Донбассе за четыре года проведения антитеррористической операции.

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