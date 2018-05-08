



Первый полуфинал Евровидения 8 мая 2018: где смотреть - 08.05.2018 09:28

Сегодня, 8 мая, в Лиссабоне состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018.

Так, ниже представляем участников первого полуфинала по порядку с песнями, которые прозвучат сегодня на главной сцене конкурса.

1 Айсель Мамедова из Азербайджана с песней «X My Heart»

2 Ари Оулавссон из Исландии с песней «Our Choice»

3 Евгент Бушпепа из Албании с песней «Mall»

4 Сеннек из Бельгии с песней «A Matter of Time»

5 Миколас Йозеф из Чехия «Lie to Me»

6 Ева Засимаускайте из Литвы с песней «When We're Old»

7 Нетта Барзилай из Израиля с песней «Toy»

8 Alekseev от Беларуси с песней «Forever»

9 Элина Нечаева от Эстонии с песней на итальянском языке «La Forza» («Сила»)

10 группа EQUINOX из Болгарии с песней «Bones»

11 Eye Cue из Республики Македония с песней «Lost and Found»

12 Франка из Хорватии с песней «Crazy»

13 Сезар Семпсон из Австрии с песней «Nobody But You»

14 Янна Терзи из Греции с песней на греческом языке «Oneiro Mou» («Моя мечта»)

15 Саара Аалто из Финляндии с песней «Monsters»

16 Севак Ханагян из Армении с песней на армянском языке «Qami» («Ветер»)

17 Zibbz из Швейцарии с песней «Stones»

18 Райан О’Шонесси из Ирландии с песней «Together»

19 Элени Фурейра из Республики Кипр с песней «Fuego»

Букмекеры озвучили представителей стран, которые являютя основными претендентами на выход в финал. Так, по мнению британцев из конторы William Hill, наибольшие шансы на выход в финальную часть песенных соревнований у Израиля, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы, Австрии, Греции, Бельгии, Армении и Болгарии.



Мальтийская букмекерская контора Unibet, как и гибралтарцы из 888sport, полагают, что у Финляндии боьше шансов на выход в финал, чем у Литвы.

Напомним, Украину представляет с песней Under The Ladder певец Melovin. Он выступит во втором полуфинале 10 мая под номером 18, закрывая второй полуфинал.



В Украине в прямом эфире Евровидение-2018 будут транслировать два телеканала. На СТБ комментировать конкурс будет Сергей Притула. Также можно будет посмотреть конкурс на канале UA: Первый, где комментаторами первого полуфинала будут Тимур Мирошниченко и участница Евровидения-2014 от Украины Мария Яремчук. Начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени.

Платиновая Буковина

Всі новини