Первый полуфинал Евровидения 8 мая 2018: где смотреть

- 08.05.2018 09:28
Первый полуфинал Евровидения 8 мая 2018: где смотреть

Сегодня, 8 мая, в Лиссабоне состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2018.

Так, ниже представляем участников первого полуфинала по порядку с песнями, которые прозвучат сегодня на главной сцене конкурса.

1 Айсель Мамедова из Азербайджана с песней «X My Heart» 

2  Ари Оулавссон из Исландии с песней «Our Choice»

3  Евгент Бушпепа из Албании с песней «Mall»

4 Сеннек из Бельгии с песней «A Matter of Time» 

5  Миколас Йозеф из Чехия «Lie to Me»

6 Ева Засимаускайте из Литвы с песней «When We're Old»

7 Нетта Барзилай из Израиля с песней «Toy»

8 Alekseev от Беларуси с песней «Forever» 

9  Элина Нечаева от Эстонии с песней на итальянском языке «La Forza» («Сила»)

10 группа EQUINOX из Болгарии с песней «Bones»

11  Eye Cue из Республики Македония с песней «Lost and Found»  

12  Франка из Хорватии с песней «Crazy»

13  Сезар Семпсон из Австрии с песней «Nobody But You» 

14  Янна Терзи из Греции с песней на греческом языке «Oneiro Mou» («Моя мечта»)

15 Саара Аалто из Финляндии с песней «Monsters»

16 Севак Ханагян из Армении с песней на армянском языке «Qami» («Ветер»)

17 Zibbz из Швейцарии с песней «Stones»

18 Райан О’Шонесси из Ирландии с песней «Together»

19 Элени Фурейра из Республики Кипр с песней «Fuego» 

Букмекеры озвучили представителей стран, которые являютя основными претендентами на выход в финал. Так, по мнению британцев из конторы William Hill, наибольшие шансы на выход в финальную часть песенных соревнований у Израиля, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы, Австрии, Греции, Бельгии, Армении и Болгарии.

Мальтийская букмекерская контора Unibet, как и гибралтарцы из 888sport, полагают, что у Финляндии боьше шансов на выход в финал, чем у Литвы.

Напомним, Украину представляет с песней Under The Ladder певец Melovin. Он выступит во втором полуфинале 10 мая под номером 18, закрывая второй полуфинал.

В Украине в прямом эфире Евровидение-2018 будут транслировать два телеканала. На СТБ комментировать конкурс будет Сергей Притула. Также можно будет посмотреть конкурс на канале UA: Первый, где комментаторами первого полуфинала будут Тимур Мирошниченко и участница Евровидения-2014 от Украины Мария Яремчук. Начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени.

 

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Ключові слова: евровидение 2018, 1 полуфинал евровидение 2018

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