Боевики на Донбассе готовят провокации на 9 мая- 07.05.2018 15:15
В штабе операции Объединенных сил на Донбассе отмечают о готовящихся к 9 мая провокациях от российско-террористических войск. В штабе ООС отмечают, что ситуация находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, и к любому развитию событий украинская армия готова.
Как отмечает первый заместитель командующего ООС Валерий Залужный, на 9 мая противник может осуществить провокации как на линии соприкоснования, так и на мирных территориях. Украинские военнослужащие находятся в полной боевой готовности, чтобы сорвать планы террористов.
Отметим, что 30 апреля 2018 года антитеррористическая операция на Донбассе сменила формат и стала операцией Объединенных сил. Несмотря на утвержденное перемирие, провокации со стороны боевиков продолжаются.
Залужный отметил, что боевики пытаются вынудить украинских военных на более активные действия. В ответ они получают адекватную реакцию.
Стоит отметить обострившуюся ситуацию в зоне проведения ООС на Донбассе 6 мая. Террористы открывали огонь по позициям украинских военных 80 раз в течение суток, в том числе и с использованием минометов и артиллерийских оружий, запрещенных Минскими соглашениями.
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