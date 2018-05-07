Боевики на Донбассе готовят провокации на 9 мая

- 07.05.2018 15:15
Боевики на Донбассе готовят провокации на 9 мая

В штабе операции Объединенных сил на Донбассе отмечают о готовящихся к 9 мая провокациях от российско-террористических войск. В штабе ООС отмечают, что ситуация находится под полным контролем Вооруженных сил Украины, и к любому развитию событий украинская армия готова.

Как отмечает первый заместитель командующего ООС Валерий Залужный, на 9 мая противник может осуществить провокации как на линии соприкоснования, так и на мирных территориях. Украинские военнослужащие находятся в полной боевой готовности, чтобы сорвать планы террористов.

Отметим, что 30 апреля 2018 года антитеррористическая операция на Донбассе сменила формат и стала операцией Объединенных сил. Несмотря на утвержденное перемирие, провокации со стороны боевиков продолжаются.

Залужный отметил, что боевики пытаются вынудить украинских военных на более активные действия. В ответ они получают адекватную реакцию.

Стоит отметить обострившуюся ситуацию в зоне проведения ООС на Донбассе 6 мая. Террористы открывали огонь по позициям украинских военных 80 раз в течение суток, в том числе и с использованием минометов и артиллерийских оружий, запрещенных Минскими соглашениями.

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Ключові слова: провокации на 9 мая, 9 мая донбасс

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