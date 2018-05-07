Неповнолітні на Путильщині обкрадали місцевих жителів

- 07.05.2018 14:22
Неповнолітні на Путильщині обкрадали місцевих жителів

Частину викраденого зловмисники продавали, а частину здавали на пункт прийому металобрухту.

Поліцейські Путильського відділення поліції під час відпрацювання території району викрили групу неповнолітніх, котрі вчиняли крадіжки з будинків.

Четверо юнаків віком від 14 до 16 років вирішили таким чином «заробити» грошей. Зловмисники підбирали помешкання в яких ніхто не проживає. В подальшому у нічний час доби вони вчиняли крадіжки.

До деяких будинків вони проникали шляхом вільного доступу, а решта шляхом підбору ключа вхідних дверей. Звідти вони викрадали речі домашнього вжитку та металеві вироби.

Поліцейські встановили причетність порушників до трьох таких крадіжок. Загальна сума завданих ними збитків становить понад 5 тисяч гривень.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі крадіїв перевіряють на причетність до скоєння інших крадіжок на території району. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки буковина, путильський район крадіжки

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