



Боевики дважды обстреляли пропускной пункт Гнутово - 05.05.2018 12:14

На территории проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение суток боевики провели несколько обстрелов, в том числе и дважды обстреляли контрольный пункт въезда-выезда Гнутово.

После обстрелов КПВВ Гнутово все еще не восстановил работу, как отметил помощник главы Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян.

От развития ситуации в дальнейшем будет зависеть возобновление работы пропускного пункта. Вполне вероятно, что сегодня, 5 мая, КПВВ Гнутово работать не будет.

Олег Слободян также отметил, что в район пропускного пункта примерно в 9:00 попала противотанковая управляемая ракета. Отмечается. что в указаное время около 100 человек и 40 автомобилей находились в пункте пропуска Гнутово. Всех гражданских эвакуировали, и из их числа пострадавшиъ нет. Также никто из персонала КПВВ также не пострадал. Были повреждены два автомобиля гражданских лиц.

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