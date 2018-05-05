



Северная и Южная Кореи объединили часовой пояс - 05.05.2018 10:32

В ночь на 5 мая Северная Корея перевела часы на 30 минут вперед, чтобы перейти на общее время с Южной Кореей.

В сообщении отмечается, что переход к общему времени стал первым практическим шагом в процессе единства на Корейском полуострове, для преодоления разногласий, о чем пришли к соглашению лидеры КНДР и Южной Кореи в по итогам исторической третьей встречи.

Глава Пхеньяна Ким Чен Ын выступил с предложением вернуть страну в часовой пояс юга. Он отметил, тчо было "болезненно смотреть" на разное время, которое показывали часы на стене во время саммита.

Стоит отметить, что северный часовой пояс был создан в КНДР в 2015 году в рамках чествования 70-летия освобождения Кореи от японского правления после Второй мировой войны.

Отметим, что 27 апреля состоялась встреча между лидерами Северной и Южной Кореи. Главы государств подписали Декларацию Панмунджома об объединении и мире на Корейском полуострове. По итогам достигнутых договоренностей на границе между странами с 1 мая начался демонтаж громкоговорителей, транслировавших пропаганду.

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