ЮНИСЕФ: под угрозой на Донбассе 200 тысяч школьников

- 04.05.2018 12:52
ЮНИСЕФ: под угрозой на Донбассе 200 тысяч школьников

В заявлении детского фонда ООН - ЮНИСЕФ - сообщается, что в милитаризированной среде на востоке Украины приходится обучаться порядка 200 тысячам школьников.

Также в отчете ЮНИСЕФ отмечается, что на Донбассе в ходе 4 лет военных действий сотни школ были разрушены либо повреждены. По меньшей мере 45 школ были разрушены или повреждены только за последние 16 месяцев.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис отметила, что многим школьникам на Донбассе приходится учиться в далеким от болагоприятных условиях - в школах, где окна закрыты мышками с песком, а в стенах зияют дыры от пуль. Нередко в подвалах школьных зданий обустроены бомбоубежища, а во дворах находятся осколки разорвавшихся снарядов. За все время военных действий на отдельных территориях Долнецкой и Луганской областейсистема образования Украины находится в буквальном смысле, по словам Барберис, под перекрестным огнем.

Военные объекты представляют наибольшую угрозу для детей с обеих сторон от линии разграничения. Это могут быть контрольно-пропускные пункты, которые нередко попадают под обстрелы, а также склады боеприпасов. В ЮНИСЕФ насчитали по меньшей мере 8 случаев размещения военных объектов на расстоянии около 500 метров от детских садов и школ. Также имели место два случая, когда подобные объекты располагались в непосредственной близости - буквально в нескольких метрах от образовательных учреждений.

Кроме того, в шести случаях только с начала этого года военные занимали бывшие здания школ.

Платиновая Буковина

Ключові слова: школьники на донбассе, образование в зоне ато, донбасс образование

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