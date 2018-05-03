На КПП Порубное - очередь автомобилей на 3 км- 03.05.2018 17:34
В Черновицкой области перед въездом на международній контрольно-пропускной пункт Порубное образовалась автомобильная очередь. Длина пробки превышает 3 километра.
Некоторые из водителей ждут в очереди несколько суток.
Водители жалуются, что внутри автомобилей очень жарко, нет туалетов. На оформление одного автомобиля в пропускном пункте уходит порядка 40 минут.
По сообщению начальника пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, на смежной стороре не работает база данных, что привело к образованию значительной очереди. Информации о том, сколько база данных может отсутствовать, в настоящее время нет. Украинская сторона готова принять все транспортные средства в очереди, однако, осуществить оформление без базы данных смежной стороны не представляется возможным.
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