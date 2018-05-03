



Боевики с утра обстреляли Зайцево на Донеччине - 03.05.2018 12:26

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил сообщили, что поселок Зайцево Донецкой области с утра четверга, 3 мая, был обстрелян боевиками.

Поселок был обстрелян из пушек 122-мм калибра в 8:30. Использование такого вооружения, подчеркнули в штабе ООС, является очередным нарушением Минских договоренностей и норм Международного гуманитарного права.

На месте происшествия работают спасатели, а также мониторинговая группа Совместного центра по контролю и координации.

В ночь на 2 мая, напомним, террористы устроили обстрел поселка Троицкое, в котором украинские военнослужащие не базируются. В целом, в течение прошедших суток на Донбассе отмечалась напряженная ситуация. В штабе ООС отметили, что позиции украинских сил в течение суток были обстреляны более 20 раз.

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