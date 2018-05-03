



В Украине готовятся к переименованию двух областей - 03.05.2018 12:12

Порядка тысячи населенных пунктов в Украине были переименованы в рамках декоммунизации. Также к переименованию готовят еще 9 населенных пунктов.

Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Также сообщается о планах переименовать две украинские области - Днепропетровскую и Кировоградскую, областными центрами для которых являются города Днепр и Кропивницкий соответственно. Однако, для того, чтобы области получили другие названия, требуется внести в Конституцию Украины соответствующие изменения.

Вятрович также отметил, что для старта данного процесса в Верховной Раде Украины уже было собрано необходимое количество подписей.

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