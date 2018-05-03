



Запертая кошка смогла позвать на помощь - 03.05.2018 11:54

У фермера Алана Престегарда, который живет в штате Миннесота, помимо прочего хозяйства есть кошка по кличке Энджел. Речь в публикации пойдет именно о кошке, которая ловко умудрилась позвать на помощь в сложной ситуации.

Фермер убирал на своем тракторе снег с поля, после чего загнал транспорт в сарай и отправился на ужин с супругой. В сарае в тот момент находились Энджел и Дотти, кошка помладше, которая приходится Энджел дочерью. Алан оставил окошко трактора приоткрытым для проветривания. Неизвестно, что могло заинтересовать Энджел, но она пробралась в кабину машины через окошко. Кошка случайным образом закрыла окошко и включила фары трактора, зацепив лапами тумблеры на приборной доске.

Работать в поле на следующий день Престегард не планировал, однако, его немало удивил свет, исходящий из сарая. Открыв трактор, чтобы выключить фары, Алан увидел внутри кошку. Как ни в чем не бывало, Энджел спокойно вышла из кабины, поластилась к хозяину, чтобы тот ее погладил, и отправилась по своим кошачьим делам.

Алан отмечает, что в инструкции к тракторам обязательно должен быть пункт о том, как действовать в ситуации, если внутри кабины закрылась кошка. Фермер обрадовался, что все произошло именно так, поскольку он еще нескоро планировал садиться за руль трактора, и кто знает, сколько бы времени Энджел пришлось просидеть внутри.

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