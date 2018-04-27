Лидеры Южной и Северной Кореи обсудят примирение

- 27.04.2018 10:52
Лидеры Южной и Северной Кореи обсудят примирение

Первый раунд переговоров между лидерами Северной и Южной Кореи завершился положительно - стороны пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве, обеспечении долгосрочного мира на полуострове и гарантии безопасности в мире в целом.

Отметим, что Ким Чен Ын и Мун Джеин встретились на демаркационной линии между двумя государствами. Лидеры страны поприветствовали друг друга рукопожатиями.

Стоит подчеркнуть, что данная встреча была исторической, поскольку впервые за 65 лет после окончания Корейской войны (в 1953 году) лидер Пхеньяна переступил южную границу. Примечательно, что война на Корейском полуострове официально все еще не считается законченной.

В истории двух стран эта встреча стала третьей по счету, и на нее возлагают огромные надежды. Предполагается, что данные переговоры помогут снизить напряжение в мире, связаное с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Ким Чен Ын в гостевой книге написал о начале новой истори, которая станет началом эпохи мира. Глава Пхеньяна отметил, что в отношениямх между Югом и Севером начинается новая глава истории. Несмотря на напряженность в начале встречи, спустя некоторое время лидер КНДР несколько расслабился и отметил, что больше не будет будить по утрам президента Южной Кореи шумом ракетных испытаний. В течение всего дня участники переговоров будут поднимать темы сотрудничества и перспективы объединения.

Платиновая Буковина

Ключові слова: встреча лидеров корей, Ким Чен Ын и Мун Джеин встреча

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