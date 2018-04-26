



В Китае обнаружен гигантский комар - 26.04.2018 14:34

В китайской провинции Сычуань в горах, недалеко от города Ченду было обнаружено уникальное насекомое - комар гигантских размеров. Длина тела комара достигает 5 сантиметров, тогда как размах крыльев составляет 11,15 сантиметров.

Обнаружили необычное насекомое в августе 2017 года. Речь идет о представителе Holorusia mikado - крупнейшего в мире вида москитов. Предполагается, что данный образец будет выставлен в музее.

Данный вид был впервые обнаружен британским энтомологом Джоном Обадаей Вествудом в Японии в 1876 году. Интерес новый экземпляр составляет по той причине, что несмотря на столь крупные размеры, москиты данного вида вместе с крыльями в длину не превышают 8 сантиметров. Питаются такие комары нектаром растений, а не кровью, потому человеку бояться их не стоит. Из-за больших размеров такие комары летают очень плохо. Длительность жизни взрослого насекомого составляет всего несколько дней.

Огромный комар войдет в экспозицию музея насекомых в Ченду, где количество экземпляров насчитывает порядка 700 тысяч представителей различных видов насекомых, найденных в 40 странах по всему миру.

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