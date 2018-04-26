В Китае обнаружен гигантский комар- 26.04.2018 14:34
В китайской провинции Сычуань в горах, недалеко от города Ченду было обнаружено уникальное насекомое - комар гигантских размеров. Длина тела комара достигает 5 сантиметров, тогда как размах крыльев составляет 11,15 сантиметров.
Обнаружили необычное насекомое в августе 2017 года. Речь идет о представителе Holorusia mikado - крупнейшего в мире вида москитов. Предполагается, что данный образец будет выставлен в музее.
Данный вид был впервые обнаружен британским энтомологом Джоном Обадаей Вествудом в Японии в 1876 году. Интерес новый экземпляр составляет по той причине, что несмотря на столь крупные размеры, москиты данного вида вместе с крыльями в длину не превышают 8 сантиметров. Питаются такие комары нектаром растений, а не кровью, потому человеку бояться их не стоит. Из-за больших размеров такие комары летают очень плохо. Длительность жизни взрослого насекомого составляет всего несколько дней.
Огромный комар войдет в экспозицию музея насекомых в Ченду, где количество экземпляров насчитывает порядка 700 тысяч представителей различных видов насекомых, найденных в 40 странах по всему миру.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 26.04.2018 17:46
- 26.04.2018 11:50
- 26.04.2018 10:56
- 26.04.2018 10:01
- 26.04.2018 09:35
- 26.04.2018 09:30
- 26.04.2018 09:20
- 25.04.2018 17:44
- 25.04.2018 17:28
- 25.04.2018 17:13