В Чернівцях відпрацьовують операцію з розшуку та затримання злочинців- 26.04.2018 11:50
Сьогодні, 26 квітня, буковинські правоохоронці відпрацьовують алгоритм дій під час розшуку та затримання умовної групи озброєних нападників.
Масштабні навчально-тренувальні заходи спрямовані на вдосконалення практичних навичок працівників поліції та налагодження взаємодії всіх підрозділів і служб в екстремальних умовах.
Застосовуючи на практиці теоретичні знання, правоохоронці відпрацьовують за певним сценарієм тактику проведення спецоперацій та алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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