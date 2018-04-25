Нові податкові консультації для платників затверджено

- 26.04.2018 09:30
Нові податкові консультації для платників затверджено

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2018 №400 затверджено чотири узагальнюючі податкові консультацій з деяких питань оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на доходи фізичних осіб, а саме щодо:

- необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною відповідно до пп. «а» п.14.1 ст.14 ПКУ;

- застосування положень п.139.3 ст.139 цього Кодексу щодо порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту;

- необхідності здійснення коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із використанням резерву при здійсненні прощення фінансовою установою заборгованості боржника;

- належного повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівці податкова

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Музее восковых фигур представили копию Мелании Трамп В филиале музея восковых фигур мадам Тюссо, что в Нью-Йорке, экспозиция пополнилась восковой копией первой леди США - Меланьи Трамп.
- 26.04.2018 17:46
В Китае обнаружен гигантский комар В китайской провинции Сычуань в горах, недалеко от города Ченду было обнаружено уникальное насекомое
- 26.04.2018 14:34
В Чернівцях відпрацьовують операцію з розшуку та затримання злочинців Сьогодні, 26 квітня, буковинські правоохоронці відпрацьовують алгоритм дій під час розшуку та затримання умовної групи
- 26.04.2018 11:50
Глобальное потепление грозит Европе серьезной засухой По результатам исследования международной группы ученых, засуха в Европе усилится в связи с процессами глобального потепления. Ученые из США
- 26.04.2018 10:56
Записаться в центр занятости можно будет через Интернет В пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации сообщили о новом сервисе для соискателей и безработных.
- 26.04.2018 10:01
В Украине отменили понятие высшего учебного заведения В Украине вводится термин "заведение высшего образования", который придет на смену термину "высшее учебное заведение".
- 26.04.2018 09:35
В Румынии произошло землетрясение силой 5 баллов 25 04 2018 Самое сильное в нынешнем году землетрясение произошло в среду, 25 апреля, в сейсмически активной зоне Вранча, что на юго-востоке Румынии
- 26.04.2018 09:20
Землетрясение в Одессе 25 04 2018 В некоторых районах Одессы в среду, 25 апреля, произошло землетрясение. Как отмечается, подземные толчки ощущались даже в Черноморске.
- 25.04.2018 17:44
Черкащанина затримали в Чернівцях за крадіжки Крадію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.
- 25.04.2018 17:28
На Буковинів спіймали серійного грабіжника Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежу, за що відбував
- 25.04.2018 17:13

Всі новини