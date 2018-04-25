Нові податкові консультації для платників затверджено- 26.04.2018 09:30
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2018 №400 затверджено чотири узагальнюючі податкові консультацій з деяких питань оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на доходи фізичних осіб, а саме щодо:
- необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною відповідно до пп. «а» п.14.1 ст.14 ПКУ;
- застосування положень п.139.3 ст.139 цього Кодексу щодо порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту;
- необхідності здійснення коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із використанням резерву при здійсненні прощення фінансовою установою заборгованості боржника;
- належного повідомлення боржника – фізичної особи про анулювання (прощення) боргу.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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