



Землетрясение в Одессе 25 04 2018 - 25.04.2018 17:44

В некоторых районах Одессы в среду, 25 апреля, произошло землетрясение. Как отмечается, подземные толчки ощущались даже в Черноморске.

Согласно предварительной информации и свидетельствам очевидцев, речь может идти о землетрясении магнитудой 3 балла. Из-за подземных толчков срабатывала сигнализация автомобилей, в домах дрожали стены.

Данных о пострадавших нет.

Вполне вероятно, что подземные толчки в Одессе являются отголоском землетрясения, которое сегодня утром произошло в России, в городе Новороссийск. Как сообщили жители центрра города, толчки были ощутимы внутри зданий.

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