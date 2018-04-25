Черкащанина затримали в Чернівцях за крадіжки

- 25.04.2018 17:28
Черкащанина затримали в Чернівцях за крадіжки

Крадію обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Працівники Управління карного розшуку в ході проведення оперативно-розшукових заходів припинили злочинну діяльність 41-річного жителя Черкаської області, котрий обчищав домівки чернівчан.

Крадій у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, таких як крадіжки, розбої, збут наркотиків та угони транспортних засобів. Не ставши на шлях виправлення, зловмисник продовжив свої злочинні дії.

До скоєння злочинів, порушник готувався ретельно. Спочатку крадій «підбирав» квартиру, звідки планував вчинити крадіжку, а потім визначав можливі шляхи втечі. В подальшому в нічний час доби за допомогою підготовленого інструменту, він віджимав металопластикові вікна квартир та проникав до помешкань.

Звідти він викрадав золоті прикраси, гроші, побутову техніку та інші речі домашнього вжитку. Викрадене крадій збував як у Чернівцях, так і в інших регіонах України.

В орендованій зловмисником квартирі, правоохоронці вилучили частину викраденого ним майна. Поліцейські встановили причетність скоєння зловмисником більше семи таких крадіжок.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють гастролера до скоєння ним інших крадіжок на території області. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція чернівці, крадіжки чернівці

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