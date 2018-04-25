На Буковинів спіймали серійного грабіжника

- 25.04.2018 17:13
На Буковинів спіймали серійного грабіжника

Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежу, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі.

На початку березня до Шевченківського відділення поліції звернувся 55-річний чернівчанин. Чоловік повідомив, що невідомі особи відкрито заволоділи його грошима та мобільним телефоном.

На місці події поліцейські з’ясували, що того вечора потерпілий знаходився біля одного із магазинів міста. Після чого до нього підійшли двоє невідомих молодиків та почали безпричинно чіплятися до заявника. В подальшому нападники декілька разів вдарили потерпілого та відкрито заволоділи його майном.

Відразу слідчо-оперативною групою спільно з Управлінням патрульної поліції по «гарячих слідах» вдалося одного із грабіжників затримати. Ним виявився 34-річний раніше судимий чернівчанин. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Шевченківського відділення поліції встановили та спіймали іншого зловмисника.

Відкрите кримінальне провадження, за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Грабіжникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Одному із зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а іншому домашній арешт. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Крім цього, слідчі Садгірського відділення поліції довели причетність 34-річного грабіжника до вчинення ним більше трьох крадіжок на території міста. Це крадіжки з під’їзду будинку, ринку та з транспортних засобів. Серед викраденого чоловічі барсетки, гроші, дитячі коляски і навіть одяг.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадію вже оголошено підозру у вчиненні злочинів. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: серійні крадіжки, грабіжництва чернівці

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