



В Голландии начали делать кроссовки из жвачки - 25.04.2018 17:04

Вторичное использование материалов - очередной шаг на пути за чистую планету и улучшение экологической обстановки в мире. Так, из самых экологических побуждений три компании в Нидерландах в рамках совместного проекта наладили производство спортивной обуви, подошву для которой производят из собранной на улицах Амстердама жевательной резинки.

Так, речь идет о компании Gumdrop, Explicit Wear и городской организации Iamsterdam, которые являются совместными создателями уникальных экологических кроссовок.

Подсчитано, что жители Амстердама и гости города каждый год оставляют на улицах города порядка 1,5 тонн жвачки. Именно это сырье было решено использовать повторно в качестве материала для подошв спортивной обуви.



Для создания верхней части кроссовок использована кожа. Спортивную обувь Gumdrop планируют выпустить в продажу первой партией в июне 2018 года. Обойдется пара таких эко-кроссовок в 190 евро, или чуть больше 6 тысяч гривен.

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