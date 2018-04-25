



В России задумали строить Северный поток 3 - 25.04.2018 16:40

В случае, если Европа заявит о необходимости новых транспортных маршрутов, Россия готова предложить строительство новой ветки газопровода Северный поток 3. С таким заявлением выступил Александр Медведев, глава правления Газпрома.

Медведев отметил, что в случае роста потребностей в новых газотранспортных проектах Европа сможет подписать необходимые контракты. Тогда может возникнуть необходимость в строительстве Северного потока-3. Газпром, как отметил представитель компании, готово поставлять необходимое количество газа в европейские страны.

Напомним, проект Северный поток был реализован российским Газпромом, объединив по дну Балтийского моря Россию и Германию. Газопровод состоит из двух ниток, введенных в работу в 2012 году.

Мощность предыдущего газопровода предполагается увеличить с добавлением еще двух нитей - в рамках проекта Северный поток 2. Этот проект может быть запущен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Сове несогласие с реализацией обоих проектов выступили европейские страны, которые осуществляли транзит, а также другие страны, которые оказались вдали от точки предоставления газа. Это, в первую очередь, Украины и прибалтийские страны.

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