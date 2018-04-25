За плагиат в Украине будут лишать ученого звания

- 25.04.2018 16:31
За плагиат в Украине будут лишать ученого звания

Ответственность за нарушение академической доброчестности во время получения ученой степени в Украине будет усилена, в соответствии с новым правительственным постановлением. Так, в порядок присвоения ученых званий были внесены соответствующие изменения.

Представители Министерства образования и науки отмечают, что при нарушении академической добродетели могут не только отказать в присвоении степени, но и вовсе лишить ее.

Заместитель главы МОН Украины Юрий Рашкевич акцентировал внимание на необходимости развития в Украине культуры академической доброчестности в академической среде, а также ужесточении ответственности за соответствующие нарушения.

В случае несоблюдения требований законодательства Украины по вопросам присвоения ученых званий, среди которых - нарушение академической добродетели, решение ученого совета может быть отменено аттестационной коллегией Министерства образования и науки, что влечет за собой отказ в выдаче государственного документа о присвоении ученой степени.  Также если МОН обнаружит нарушение требований законодательства о присвоении ученых степеней, лицо может быть лишено Министерством ученой степени.

Между тем, для лиц с инвалидностью І группы условия для получения ученых званий были несколько облегчены - с целью улучшить доступ таких лиц к научно-педагогической деятельности. Кроме того, также можможности деятелей культуры и искусств были уравнены в получении ученой степени доцента. Так, почетное звание доцента может быть присовено после присвоения званий "Народный артист Украины", "Народный художник Украины", "Народный архитектор Украины", "Заслуженный деятель искусств Украины", а также "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины".

Платиновая Буковина

Ключові слова: ученая степень украина, академическая добродетель

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