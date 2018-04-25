



Британскому мальчику пересадили сразу пять органов - 25.04.2018 15:08

Семилетнему мальчику Джею Краучу из Великобритании провели уникальную операцию по трансплантации.

В рамках операции длительностью 10 часов ребенку осуществили пересадку сразу пяти органов от донора - двух почек, печени, поджелудочной железы и тонкого кишечника.

Ранее ребенок не мог даже глотать пищу, и питание осуществлялось только посредством зонда. После операции мальчик смог впервые самостоятельно проглотить еду.

Медики сообщают, что пациент после операции уже выписан и находится дома, и его самочувствие удовлетворительное.

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