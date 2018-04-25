



Черновицкий горсовет создаст новый сайт - 25.04.2018 14:31

Новым сайтом обзаведется Черновицкий городской совет. Ориентировочно, новый портал может заработать уже с осени нынешнего года.

Об этом сообщила Татьяна Лебухорская, начальник отдела компьютерно-технического обеспечения Черновицкого горсовета.

По словам Лебухорской, многие жаловались на неудобство пользования сайтом Черновицкого городского совета, на сложности с поиском информации. На ближайший тендерный комитет будут подаваться документы на разработку нового сайта.

Предусматривается порядка полмиллиона гривен на создание и продвижение сайта городского совета. Впрочем, пока что окончательные суммы не называются, так как они будут известны только после проведения тендера.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини